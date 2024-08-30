Потапова сыграет с Муховой в третьем круге US Open
Чешская теннисистка Каролина Мухова победила во втором круге турнира US Open. В двух сетах она обыграла японку Наоми Осаку — 6:3, 7:6 (7:5).
Следующей соперницей Муховой будет россиянка Анастасия Потапова, которая переиграла американку Варвару Лепченко — 6:3, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Мухова (Чехия) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:3, 7:6 (7:5)
Источник: Сетка US Open
Новости