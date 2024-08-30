Потапова сыграет с Муховой в третьем круге US Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова победила во втором круге турнира US Open. В двух сетах она обыграла японку Наоми Осаку — 6:3, 7:6 (7:5).

Следующей соперницей Муховой будет россиянка Анастасия Потапова, которая переиграла американку Варвару Лепченко — 6:3, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:3, 7:6 (7:5)