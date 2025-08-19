Каролина Мухова и Андрей Рублев сыграют с Винус Уильямс и Рейлли Опелкой в первом круге US Open 19 августа

Чешская теннисистка Каролина Мухова и россиянин Андрей Рублев сыграют с американцами Винус Уильямс и Рейлли Опелкой в первом круге микста на US Open во вторник, 19 августа. Матч пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Начало — после 19.00 по московскому времени.

Мухова/Рублев — Уильямс/Опелка: трансляция US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Мухова/Рублев — Винус/Опелка можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 18 по 21 августа в четыре этапа — первый круг, 1/4 финала, полуфиналы и финал.