Возняцки обыграла Сарасуа и вышла в третий круг US Open

Датская теннисистка Каролин Возняцки одержала победу во втором круге турнира US Open. В двух сетах она переиграла мексиканку Ренату Сарасуа — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 44 минуты. 34-летняя датчанка подала 1 раз навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующей соперницей Возняцки будет француженка Джессика Понше.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 6:3