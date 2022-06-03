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Сегодня, 18:38

Каролин Гарсия и Кристина Младенович вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Иван Шитик
Корреспондент
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Французские теннисистки Каролин Гарсия и Кристина Младенович в полуфинале «Ролан Гаррос» в парном разряде обыграли Людмилу Киченок (Украина) и Елену Остапенко (Латвия).

Французская пара одолела соперниц в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:2.

В финале Гарсии и Младенович предстоит сыграть с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, WC) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 14) — 2:6, 6:4, 6:2

Roland Garros
Каролин Гарсия
Кристина Младенович
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