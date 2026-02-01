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Алькараса возмутило решение закрыть крышу во время финала Australian Open с Джоковичем

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Во время финального матча Australian Open между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем судья на вышке распорядился закрыть крышу из-за высокого риска дождя.

Первую ракетку мира возмутило данное решение. Он вызвал супервайзера и отметил, что нужно было обговорить это с игроками.

«Игроки должны знать, почему это делается. Если бы меня спросили, я бы был против», — сказал Алькарас.

В итоге теннисистам пошли навстречу и закрыли крышу лишь наполовину.

Финал Открытого чемпионата Австралии проходит на центральном корте комплекса «Мельбурн Парк» в Мельбурне. Алькарас ведет по сетам — 2:6, 6:2, 6:3.

Карлос Алькарас&nbsp;&mdash; Новак Джокович.Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец выиграл два сета подряд! Онлайн-трансляция финала Australian Open

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Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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