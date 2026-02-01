Алькараса возмутило решение закрыть крышу во время финала Australian Open с Джоковичем

Во время финального матча Australian Open между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем судья на вышке распорядился закрыть крышу из-за высокого риска дождя.

Первую ракетку мира возмутило данное решение. Он вызвал супервайзера и отметил, что нужно было обговорить это с игроками.

«Игроки должны знать, почему это делается. Если бы меня спросили, я бы был против», — сказал Алькарас.

В итоге теннисистам пошли навстречу и закрыли крышу лишь наполовину.

Финал Открытого чемпионата Австралии проходит на центральном корте комплекса «Мельбурн Парк» в Мельбурне. Алькарас ведет по сетам — 2:6, 6:2, 6:3.