Сегодня, 15:07

Алькарас: «Для меня выиграть Australian Open — действительно важная задача»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил, почему для него важно выиграть Australian Open.

«Для меня выиграть в Мельбурне — действительно важная задача, потому что я хочу завершить календарный «Большой шлем». Это нелегко, ведь турнир проходит в начале сезона и ты выходишь на корт без игровой практики», — цитирует Алькараса Punto de Break.

22-летний испанец по два раза выиграл «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. На Откытом чемпионате Автралии он не выходил дальше 1/4 финала.

В 2025 году Алькарас завоевал 8 титулов и завершил сезон в статусе первой ракетки мира.

Теннис
Карлос Алькарас
