Действующий чемпион Уимблдона и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в четвертьфинале турнира «Большого шлема» встретится с американцем Томми Полом во вторник, 9 июля. Начало — не ранее 16:45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Алькарас — Пол можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В личных встречах между ними счет 2-2. Все встречи проходили на харде. В 2023 году Алькарас одержал над Полом две победы: в Майами (6:4, 6:4) и Цинциннати (7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3). И проиграл в Торонто (3:6, 6:4, 3:6).