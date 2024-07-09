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Сегодня, 15:15

Карлос Алькарас — Томми Пол: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Алькарас в 1/4 финала Уимблдона сыграет с американцем Полом
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Действующий чемпион Уимблдона и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в четвертьфинале турнира «Большого шлема» встретится с американцем Томми Полом во вторник, 9 июля. Начало — не ранее 16:45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Алькарас — Пол можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В личных встречах между ними счет 2-2. Все встречи проходили на харде. В 2023 году Алькарас одержал над Полом две победы: в Майами (6:4, 6:4) и Цинциннати (7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3). И проиграл в Торонто (3:6, 6:4, 3:6).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Футбол
Уимблдон
Карлос Алькарас
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