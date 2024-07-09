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Алькарас победил Томми Пола и сыграет с Медведевым в полуфинале Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале Уимблдона — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 3 часа 14 минут,

Алькарас сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 28. На счету американца 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12) - 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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