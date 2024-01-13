Алькарас — о пропуске турниров перед Australian Open: «Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, почему решил пропустить турниры перед Australian Open-2024.

«Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться физически и психологически. И мне хотелось провести хорошую предсезонку. Мы решили с командой, что мне нужно четыре-пять недель на подготовку. И при таком графике у нас не было времени где-то сыграть перед Australian Open. В итоге мы решили сразу поехать в Мельбурн», — сказал Алькарас на пресс-клнференции.

В 2023 году Алькарас не принимал участия в Открытом чемпионате Австралии из-за травмы. В этом году в первом кругt турнира 20-летний испанец сыграет с французом Ришаром Гаске.

На счету Алькараса две победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также 12 побед на турнирах ATP.