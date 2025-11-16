Теннис
Сегодня, 14:52

Алькарас: «Много раз говорил команде, что хотел бы быть в эпохе прайма Федерера, Джоковича и Надаля»

Анастасия Пилипенко

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, победил ли он в финалах турниров Большого шлема с пиковыми швейцарцем Роджером Федерером, сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

— Ты самый молодой теннисист, выигравший турниры Большого шлема на всех трех покрытиях, вы хорошо играете на всех... Лучший Алькарас на траве в финале Уимблдона против топового Федерера, кто победит?

— Это разные эпохи, но я бы сказал — Федерер.

— Лучший Алькарас на харде в финале US Open или Australian Open против Джоковича в расцвете сил.

— Не знаю, потому что я еще не достиг своего расцвета, поэтому не знаю, насколько высоко может подняться мой уровень. Но тот самый прайм Джоковича в 2015-2016 годах.

— Лучший Алькарас на грунте... в финале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля на корте Филиппа Шатрие.

— Думаю, Рафа на «Филиппе Шатрие». Я много раз говорил своей команде, что хотел бы быть в эпохе их прайма и иметь возможность встретиться с ними. И по-настоящему пережить то, что пережили они, и почувствовать то, что чувствовали игроки, которые с ними встречались. Этому не суждено было сбыться, я родился в 2003 году и не смог бы приехать, но думаю, что победил бы Рафа. Без сомнения, — цитирует Алькараса COPE.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
