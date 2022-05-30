Карлос Алькарас прокомментировал расписание матчей «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» все время играет вечером.

«Мне кажется, это было бы несправедливо. Я уже дважды играл вечером. Это не проблема для меня, но у меня остается меньше времени на восстановление. Когда матч кончается в полночь, восстановиться сложнее, потому что потом еще много дел — ужин, физио. И ты не можешь заснуть из-за адреналина», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет против Александра Зверева (Германия).