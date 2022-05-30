Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:16

Карлос Алькарас прокомментировал расписание матчей «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» все время играет вечером.

«Мне кажется, это было бы несправедливо. Я уже дважды играл вечером. Это не проблема для меня, но у меня остается меньше времени на восстановление. Когда матч кончается в полночь, восстановиться сложнее, потому что потом еще много дел — ужин, физио. И ты не можешь заснуть из-за адреналина», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет против Александра Зверева (Германия).

Теннис
Карлос Алькарас
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 4-го круга: Рублев — Синнер, Медведев — Чилич и другие

«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 4-го круга: Касаткина — Джорджи, Кудерметова — Кис и другие
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости