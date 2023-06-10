Алькарас — о поражении от Джоковича: «Я сам себя разочаровал. Все тело сводило судорогами»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Новака Джоковича (3:6, 7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Честно говоря, мне было очень тяжело. Я сам себя разочаровал. Вышел на матч с хорошими ощущениями, в хорошей форме, и эти судороги в конце второго сета и в начале третьего — это было действительно обидно. Но такие вещи случаются, и я должен с ними справляться.

Я бы сказал, что первый сет и второй сет были очень, очень напряженными, и у меня начались судороги в руке. В начале третьего сета у меня стало сводить все тело, не только ноги. Руки в том числе, а также все части ног. Мне было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвертом, скажем так, у меня был небольшой шанс, но это было правда очень тяжело. Все тело сводило судорогами», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович встретится с Каспером Руудом (Норвегия). Счет в личных встречах 4-0 в пользу серба.