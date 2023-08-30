Алькарас: «Обидно за Кепфера, потому что он получил травму лодыжки в первой партии»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Домиником Кепфером в первом круге US Open-2023. Кепфер снялся с матча из-за травмы при счете 6:2, 3:2 в пользу испанца.

«Обидно за него, потому что он получил травму лодыжки в первой партии. Очевидно, что это не лучший способ пройти в следующий раунд. Но я должен сказать про себя, что я играл отлично, я действительно хорошо действовал на корте. Надеюсь, что смогу сохранить тот же уровень в следующем раунде», — приводит слова Алькараса сайт US Open.

Во втором круге Алькарас встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР.