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Сегодня, 06:20

Алькарас: «Обидно за Кепфера, потому что он получил травму лодыжки в первой партии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Домиником Кепфером в первом круге US Open-2023. Кепфер снялся с матча из-за травмы при счете 6:2, 3:2 в пользу испанца.

«Обидно за него, потому что он получил травму лодыжки в первой партии. Очевидно, что это не лучший способ пройти в следующий раунд. Но я должен сказать про себя, что я играл отлично, я действительно хорошо действовал на корте. Надеюсь, что смогу сохранить тот же уровень в следующем раунде», — приводит слова Алькараса сайт US Open.

Во втором круге Алькарас встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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