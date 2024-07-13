Алькарас — о финале Уимблдона-2024: «Я стараюсь не думать о защите титула»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с какими мыслями подходит к финалу Уимблдона-2024.

21-летний испанец является действующим чемпионом турнира. Его соперником по финалу второй год подряд станет серб Новак Джокович. Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Я стараюсь не думать о защите титула. Я выхожу на каждый матч, зная, что есть вероятность проигрыша. Каждый матч — это битва, противник покажет свою лучшую игру, чтобы одолеть тебя. Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Ощущения похожи на те, что были в прошлом году. Я работаю над тем, чтобы справляться с напряжением. Нервозность — это нормально, но ее нужно контролировать», — приводит Tennis World слова Алькараса.

В полуфинале Уимблдона этого года Алькарас в четырех сетах победил россиянина Даниила Медведева (6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4).