Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

31 января, 22:59

Алькарас о финале после пятисетовика со Зверевым: «На Australian Open-2012 Надаль доказал, что тело может выдержать»

Ана Горшкова
Корреспондент

Первая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что перед финалом Australian Open-2026 вдохновляется историческим финалом Рафаэля Надаля на этом же турнире в 2012 году.

Тогда испанец провел один из самых тяжелых и продолжительных финалов в истории, уступив Новаку Джоковичу за 5 часов 53 минуты после изнурительного пятисетового полуфинала.

«Это немного напоминает мне случай, когда Рафа провел тяжелый полуфинал в Австралии и думал, что не сможет победить, но уступил только в пятом сете», — приводит слова Алькараса Tennis Head.

Алькарас в этом году в полуфинале АО-2026 обыграл Александра Зверева в пяти сетах. Испанец заявил, что настроен решительно на финал и верит в возможности своего организма.

«В финале «Большого шлема» нельзя говорить, что ты устал. Думаю, игра сама нас направит и приведет к хорошему финалу. Рафа доказал, что тело может выдержать нагрузку, если твой разум настроен правильно и мысли ясны», — отметил Алькарас.

В воскресенье, 1 февраля, в 11.30 по московскому времени Алькарас на «Род Лейвер Арене» сыграет с Джоковичем в финале Australian Open-2026.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Australian Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Читайте также
Мельникова завоевала золото в многоборье на ЧЕ по спортивной гимнастике
FIA разрешила российским гонщикам выступать с флагом и гимном
Врач назвал способ улучшить состояние сосудов
В Испании более 500 человек обратились за помощью после солнечного затмения
Лавров указал на курс Японии на милитаризацию страны вместе с США
«Спартак» нашел вратаря, «Зенит» хочет обменять Луиса Энрике на Головина, «Локо» согласился продать Батракова. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 августа 2026
Популярное видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Australian Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Алькарас: «Надеюсь, что смогу дойти до возраста Джоковича, бросая вызов новому поколению»
Рыбакина — о победе на Australian Open: «Мечты не тают под давлением»
Рыбакина поднялась на третью строчку, Андреева осталась седьмой в рейтинге WTA
ATP обратилась к Джоковичу после поражения в финале Australian Open-2026
Стало известно, сколько заработал Алькарас за победу на Australian Open
Бублик поздравил Рыбакину с победой на Australian Open-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рыбакина сравнила победы на Уимблдоне-2022 и Australian Open-2026

Тупицына проиграла Ефремовой в финале юниорского Australian Open
Новости
RSS RSS
Все новости