Алькарас о финале после пятисетовика со Зверевым: «На Australian Open-2012 Надаль доказал, что тело может выдержать»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что перед финалом Australian Open-2026 вдохновляется историческим финалом Рафаэля Надаля на этом же турнире в 2012 году.

Тогда испанец провел один из самых тяжелых и продолжительных финалов в истории, уступив Новаку Джоковичу за 5 часов 53 минуты после изнурительного пятисетового полуфинала.

«Это немного напоминает мне случай, когда Рафа провел тяжелый полуфинал в Австралии и думал, что не сможет победить, но уступил только в пятом сете», — приводит слова Алькараса Tennis Head.

Алькарас в этом году в полуфинале АО-2026 обыграл Александра Зверева в пяти сетах. Испанец заявил, что настроен решительно на финал и верит в возможности своего организма.

«В финале «Большого шлема» нельзя говорить, что ты устал. Думаю, игра сама нас направит и приведет к хорошему финалу. Рафа доказал, что тело может выдержать нагрузку, если твой разум настроен правильно и мысли ясны», — отметил Алькарас.

В воскресенье, 1 февраля, в 11.30 по московскому времени Алькарас на «Род Лейвер Арене» сыграет с Джоковичем в финале Australian Open-2026.