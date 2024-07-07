Алькарас — о матче с Умбером: «Биться за каждый мяч — это мой стиль»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал заработанное в падении очко в матче четвертого круга Уимблдона-2024 против француза Уго Умбера.

«Биться за каждый мяч — это мой стиль. Думаю, я могу достать каждый мяч. Неважно, какой удар наносит соперник или где на корте я нахожусь, я просто думаю, что достану этот мяч. И нанесу хороший удар или обводящий. Верю, что выиграю это очко. Это мой стиль», — сказал теннисист на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Алькарас сыграет с победителем противостояния Томми Пол (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).