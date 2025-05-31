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31 мая 2025, 06:06

Алькарас: «Просто горжусь собой, что одержал победу над Джумхуром»

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (6:1, 6:3, 4:6, 6:4) в третьем круге турнира «Ролан Гаррос».

«Сегодня было очень тяжело, но я просто очень рад, что сыграл хороший матч. Мы оба играли в отличный теннис, отличные розыгрыши, отличные очки, и нам понравилось, что все люди смотрели наш матч сегодня вечером, так что я просто ценил это. Нужно играть на высоком уровне тенниса в течение трех, четырех часов, и нужно сохранять эту концентрацию... это самая сложная часть.

Первые два сета я контролировал, чувствовал себя отлично, затем, думаю, соперник начал играть глубже и агрессивнее, и потерял энергию. Я просто горжусь собой, что в итоге одержал победу», — цитирует пресс-служба турнира Алькараса.

Следующим соперником Алькараса будет американец Бен Шелтон.

Карлос Алькарас.Алькарас обыграл Джумхура в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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