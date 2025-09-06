Алькарас объяснил, как смог обыграть Джоковича в трех сетах

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира US Open. Он впервые вышел в финал турнира «Большого шлема», не проиграв ни одного сета.

«Это здорово! Я работала над этим, над стабильностью в матчах и турнирах, в целом, в течение всего года. Никаких взлетов и падений. Поддерживаю высокий уровень на протяжении всего турнира. Мне удается это делать с самого начала турнира, чем я очень горжусь. Наверное, я взрослею, начинаю лучше понимать себя, понимать, что мне нужно, на корте и за его пределами. То, что я делаю вне корта, у меня получается очень хорошо, и это помогает мне играть в свой лучший теннис. Все становится все лучше и лучше», — приводит L'Equipe слова Алькараса.

В финале Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера.