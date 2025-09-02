Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Алькарас — о возможном возвращении на первую строчку рейтинга ATP: «Очень трудно не думать об этом»

Сергей Ярошенко

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как часто он думает о возможном возвращении на первую строчку рейтинга ATP.

Алькарас может возглавить рейтинг в случае победы на US Open.

«Очень трудно не думать об этом. Это очевидно. Но каждый раз, когда я выхожу на корт, я стараюсь не зацикливаться на этом. Считаю, если слишком много думать о первом месте, то начинаешь сам себе создавать лишнее давление, а я этого не хочу. Я просто хочу выходить на корт, делать свое дело, следовать своим целям в матче и получать максимум удовольствия. Так что да, первое место рядом, но я стараюсь не думать об этом слишком много», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 22-летний теннисист обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:4, 6:2, 6:4. В полуфинале он встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Тэйлор Фритц (США).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Читайте также
«Хочется почувствовать, каково это — быть хоккеистом». Варламов и Романов вернулись после серьезных травм
Гимнаст Заика победил на Кубке вызова в Париже. Ранее в честь россиянина назвали сложный элемент
Время вышло, Дзюба оказался никому не нужен и не нашел себе новый клуб. Пора завершать карьеру?
Популярное видео
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Алькарас и Зверев вновь выиграли Кубок Лэйвера. Александр участвовал во всех шести триумфах Европы
Медведев — о полуфинале против Сафиуллина на турнире в Китае: «Будет весело»
Медведев вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу и сыграет с Сафиуллиным
Сафиуллин победил Бу Юньчаокэтэ и может сыграть с Медведевым в полуфинале турнира в Ханчжоу
Рублев вырвал победу над Гастоном в четвертьфинале турнира в Ханчжоу
Рублев ударил по рекламному щиту и разбил руку в кровь в матче с Гастоном в Ханчжоу
Материалы сюжета: US Open 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Трамп в письме Лукашенко отметил победу Соболенко на US Open
Тони Надаль — о финале US Open: «Даже если бы Синнер показал свой максимум, сомневаюсь, что он бы смог соперничать с Алькарасом»
Соболенко отметила победу на US Open: облилась шампанским, сходила в клуб и перепутала Алькараса и Синнера на ток-шоу
Виландер — об Алькарасе: «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает»
Янчук считает, что сейчас российские теннисисты не готовы выигрывать турниры «Большого шлема»
Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алькарас обыграл Легечку в трех сетах и вышел в полуфинал US Open

Арина Соболенко — Маркета Вондроушова: трансляция матча US Open онлайн
Новости
RSS RSS
Все новости