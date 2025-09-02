Алькарас — о возможном возвращении на первую строчку рейтинга ATP: «Очень трудно не думать об этом»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как часто он думает о возможном возвращении на первую строчку рейтинга ATP.

Алькарас может возглавить рейтинг в случае победы на US Open.

«Очень трудно не думать об этом. Это очевидно. Но каждый раз, когда я выхожу на корт, я стараюсь не зацикливаться на этом. Считаю, если слишком много думать о первом месте, то начинаешь сам себе создавать лишнее давление, а я этого не хочу. Я просто хочу выходить на корт, делать свое дело, следовать своим целям в матче и получать максимум удовольствия. Так что да, первое место рядом, но я стараюсь не думать об этом слишком много», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 22-летний теннисист обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:4, 6:2, 6:4. В полуфинале он встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Тэйлор Фритц (США).