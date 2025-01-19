Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open, Дрейпер снялся после второго сета
Испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии-2025.
В четвертом круге испанец встречался с британцем Джеком Дрейпером, который снялся после поражений в первых двух сетах — 5:7, 1:6.
В 1/4 финала Алькарас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) - Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — 7:5, 6:1 отказ 2-го игрока
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