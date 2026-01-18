18 января, 15:05

Алькарас победил Уолтона в первом круге Australian Open

Сергей Ярошенко
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл австралийца Адама Уолтона в первом круге Australian Open — 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

Матч продлился 2 часа 8 минут.

Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Уолтона 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Австралии 22-летний испанец сыграет с немцем Янником Ханфманном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:2

