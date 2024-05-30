Россиянин Карен Хачанов и словацкий теннисист Йозеф Ковалик скрестят ракетки во втором круге Открытого чемпионата Франции в четверг, 30 мая. Матч пройдет на девятом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала — в 14.35 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Хачанов — Ковалик бесплатно можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

В первом круге «Ролан Гаррос» 18-ая ракетка мира выбил из борьбы Сумита Нагала из Индии — 6:2, 6:0, 7:6 (7:5).

145-й номер мирового рейтинга пробился в основную сетку через квалификацию. В первом раунде он победил 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).