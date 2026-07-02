Карен Хачанов и Янник Ханфман сыграют во втором круге Уимблдона-2026 2 июля

Российский теннисист Карен Хачанов и немец Янник Ханфман сыграют во втором круге Уимблдона-2026 в четверг, 2 июля. Начало — после 15.00 по московскому времени.

Карен Хачанов — Янник Ханфман : прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

30-летний Хачанов — 22-я ракетка мира. 34-летний Ханфман занимает 56-е место в рейтинге ATP.

В первом круге «мейджора» в Лондоне россиянин победил британца Билли Харриса в четырех сетах — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3. Немецкий теннисист стартовал на Уимблдоне-2026 с победы над французом Джованни Мпетши Перрикаром — 6:7 (6:8), 7:6 (11:9), 6:2, 6:3.

Уимблдон-2026 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.