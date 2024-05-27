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Сегодня, 19:40

Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Индии Сумита Нагала в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5).

Встреча продлилась 2 часа 31 минуту. Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Нагала ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 9.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия) — Маркос Гирон (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 18) Сумит Нагал (Индия) 6:2, 6:0, 7:6 (7:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Карен Хачанов
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