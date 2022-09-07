Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

7 сентября, 08:47

Хачанов — 10-й теннисист из России в полуфинале «Большого шлема»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4) в матче 1/4 финала US Open-2022.

Таким образом, Хачанов стал 10-м теннисистом из России, дошедшим до полуфинала турниров «Большого шлема».

Ранее до 1/2 US Open доходили россияне Марат Сафин, Евгений Кафельников, Даниил Медведев, Николай Давыденко, Александр Метревели, Михаил Южный, Андрей Чесноков;
Александр Волков, Аслан Карацев.

В четверг, 8 сентября, 26-летний россиянин сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом в полуфинале US Open-2022.

Теннис
US Open
Карен Хачанов
1
3
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Рублев не справился с подачей Тиафо и остался без полуфинала US Open
US Open, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие
Рублев в трех сетах проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open
Соболенко повторила лучший личный результат на турнирах «Большого шлема»
Соболенко обыграла Плишкову и вышла в полуфинал US Open
Жабер о матче с Гарсия в полуфинале US Open: «Она играет очень агрессивно и жестко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Тарпищев о победе Хачанова над Кирьосом: «Это лучший матч Карена за последние три-четыре года»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости