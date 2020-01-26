Россиянин Карен Хачанов после поражения от австралийца Ника Кирьоса в третьем круге Australian Open — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10) подвел итоги своего выступления. Об этом теннисист написал в Instagram.

Продолжительность встречи Хачанов — Кирьос составила 4 часа и 24 минуты.

«Сказать, что я расстроен — ничего не сказать. Я выложился на все 100 процентов. Этот сезон только начался — впереди еще много турниров. Удачи всем российским теннисистам на АО-2020», — подписал фото Хачанов.

За право выйти в четвертьфинал Кирьос сразится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (Испания).

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