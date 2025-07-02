Карен Хачанов сыграет с Синтаро Мотидзуки во втором круге Уимблдона 2 июля

Российский теннисист Карен Хачанов встретится с японцем Синтаро Мотидзуки во втором круге Уимблдона в среду, 2 июля. Матч пройдет на корте 18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — в 13.00 по московскому времени.

Карен Хачанов — Синтаро Мотидзуки: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

29-летний Хачанов — 20-я ракетка мира. 22-летний Мотидзуки занимает 144-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч соперники еще не встречались.

«Мэйджор» в Лондоне пройдет с 30 июня по 12 июля. Действующий чемпион турнира — испанский теннисист Карлос Алькарас.