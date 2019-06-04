Карен Хачанов: "Сделаю все возможное для победы над Тимом"

Россиянин Карен Хачанов, обыгравший аргентинца Хуан-Мартина дель Потро в матче 1/8 финала Roland Garros, отметил, что это именно то, к чему он стремится. Следующим соперником Хачанова станет австриец Доминик Тим.

– Это именно то, ради чего я работаю, – цитирует Хачанова официальный сайт ATP. – Этими моментами нужно жить. Победа в таком матче делают тебя невероятно счастливым. Спасибо моей команде, семье и всем, кто причастен к этому.

О следующем сорпернике пока не думаю. Нужно сначала отдохнуть. Здесь нет простых соперников. Постараюсь сделать все возможное. Три последних года Тим доходил минимум до полуфинала. Он – один из лучших игроков на грунте. Но я сделаю все для победы.



