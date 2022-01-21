В пятницу, 21 января, российский теннисист Карен Хачанов проведет матч третьего круга Australian Open-2022. Соперник — испанец Рафаэль Надаль. Начало — не ранее 12.30 по московскому времени.

В первом круге россиянин обыграл Дениса Кудлу из США — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), во втором — Бенжамена Бонзи из Франции — 6:4, 6:0, 7:5. Испанец сначала победил американца Маркоса Гирона — 6:1, 6:4, 6:2, затем переиграл Янника Ханфманна из Германии — 6:2, 6:3, 6:4.

За матчем Хачанов — Надаль можно будет следить на сайте «СЭ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте Eurosport.

Australian Open проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.