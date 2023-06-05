Хачанов — о плане на матч с Джоковичем: «Я не буду вам рассказывать. Вы же ему передадите»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал то, что сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Какие шахматные ходы вы заготовил? Я не буду вам рассказывать свои ходы. Вы же ему сразу передадите (улыбается). Против него нужно хорошо играть в шахматы. Завтра я буду готовиться. Как обычно, есть один день, чтобы с командой проанализировать, что можно делать лучше. Мы посмотрит его розыгрыши, его матчи и составим план.

Конечно, он один из самых сложных соперников. Его никогда нельзя списывать со счетов. Я его бесконечно уважаю, но я сосредоточен, настроен. Посмотрим, получится ли у меня выиграть в этот раз», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Это будет 10-я встреча Хачанова и Джоковича, и Карен выиграл только одну.