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Сегодня, 14:46

Карен Хачанов обыграл Тиафо и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов в четырех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 3:6, 7:6) в третьем круге одиночного разряда Australian Open. Встреча длилась 3 часа 32 минуты.

Хачанов сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Тиафо 15 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырнадцати.

Таким образом, россиянин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open. В следующем раунде Хачанов сыграет с японцем Есихито Нисиоки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 18) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9)

Australian Open
Карен Хачанов
32
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