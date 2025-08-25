Карен Хачанов — Нинеш Басаваредди: трансляция матча US Open онлайн
Карен Хачанов и Нинеш Басаваредди встретятся в матче US Open
Россиянин Карен Хачанов и Нинеш Басаваредди из США встретятся в матче первого круга открытого чемпионата США в ночь на вторник, 26 августа. Игра начнется не ранее полуночи по московскому времени.
Прямая трансляция матча Карен Хачанов — Нинеш Басаваредди в первом круге US Open
У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей US Open. Трансляции появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
Расписание и сетки турнира, а также результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.
Победитель матча выйдет во второй круг US Open, где встретится с боливицев Уго Дельеном или поляком Камилом Майчрзаком.
Новости