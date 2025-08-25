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25 августа 2025, 23:10

Карен Хачанов — Нинеш Басаваредди: трансляция матча US Open онлайн

Карен Хачанов и Нинеш Басаваредди встретятся в матче US Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Карен Хачанов и Нинеш Басаваредди из США встретятся в матче первого круга открытого чемпионата США в ночь на вторник, 26 августа. Игра начнется не ранее полуночи по московскому времени.

Прямая трансляция матча Карен Хачанов — Нинеш Басаваредди в первом круге US Open

У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей US Open. Трансляции появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Расписание и сетки турнира, а также результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча выйдет во второй круг US Open, где встретится с боливицев Уго Дельеном или поляком Камилом Майчрзаком.

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Теннис
Карен Хачанов
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