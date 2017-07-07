Карен Хачанов: "Не ожидал, что Надаль так войдет в игру"

Россиянин Карен Хачанов после поражения от испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона отметил, что соперник отлично действовал с самого начала встречи. По словам Хачанова, он прибавлял, однако изменить что-то было очень тяжело.

- Я не ожидал, что Надаль так войдет в игру, - цитирует Хачанова Eurosport. - Он все попадал, блестяще принимал, у меня не было никаких возможностей что-то поменять. Но постепенно я прибавлял. С каждым геймом и сетом я играл лучше, у меня были сетболы в третьем, но немного не хватило. В целом я считаю, что турнир сложился успешно. Далее я сыграю в Бостаде и Гамбурге – два соревнования на грунте.