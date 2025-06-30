Карен Хачанов и Маккензи Макдональд встретятся в матче Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов и американец Маккензи Макдональд встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Карен Хачанов — Маккензи Макдональд в первом круге Уимблдона

За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Шинтаро Мочизуки или Джулио Зеппиери.

Наивысшим достижением Хачанова на Уимблдоне за карьеру является выход в четвертьфинал. Макдональд доходил до 1/8 финала.