Карен Хачанов и Маккензи Макдональд встретятся в матче Уимблдона
Россиянин Карен Хачанов и американец Маккензи Макдональд встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.
За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Video».
Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Шинтаро Мочизуки или Джулио Зеппиери.
Наивысшим достижением Хачанова на Уимблдоне за карьеру является выход в четвертьфинал. Макдональд доходил до 1/8 финала.
