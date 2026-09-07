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Карен Хачанов — Лернер Тьен: во сколько начало матча US Open, где смотреть прямую трансляцию онлайн 7 сентября 2026

Карен Хачанов — Лернер Тьен: во сколько начало матча US Open, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов и американец Лернер Тьен сыграют в четвертом круге US Open-2026 в понедельник, 7 сентября. Начало — после 18.00 по московскому времени.

Карен Хачанов — Лернер Тьен: трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

30-летний Хачанов занимает 50-е место в рейтинге ATP. 20-летний Тьен — 15-я ракетка мира.

В истории личных встреч соперники ранее не пересекались.

В третьем круге US Open-2026 Карен Хачанов победил француза Бенжамена Бонзи в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:4. В третьем раунде Открытого чемпионата США Лернер Тьен обыграл чеха Якуба Меншика в пятисетовом матче — 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Ранее лучшим результатом Хачанова на мейджоре в Нью-Йорке был полуфинал в 2022 году.

Открытый чемпионат США по теннису стартовал 23 августа и завершится 13 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» традиционно проходит на хардовых кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США).

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Теннис
US Open
Карен Хачанов
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