22-я ракетка мира Карен Хачанов сыграет с 220-м номером мирового рейтинга Кантеном Алисом во втором круге Уимблдона в четверг, 4 июля. Начало — в 16.45 по московскому времени. Соревнования проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня. В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Хачанов — Алис можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Россиянину в первом круге Уимблдона-2024 досталась техническая победа после отказа соотечественника Аслана Карацева продолжать матч. Француз в первом раунде победил Кристофера Юбэнкса- 6:4, 6:4, 6:2. Алис пробился в основную сетку через квалификацию.

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