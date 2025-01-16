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Карен Хачанов — Габриэль Диалло: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Карен Хачанов сыграет с Габриэлем Диалло во втором круге Australian Open
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Канады Габриэлем Диалло во втором круге Australian Open 2025 в ночь с 15 на 16 января. Ориентировочное время начала матча — в 4.10 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2025 россиянин победил Адриана Маннарино в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Канадский теннисист стартовал в Мельбурне с победы над Лукой Нарди — 6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2.

28-летний Хачанов — 19-я ракетка мира. 23-летний канадец — 86-й номер рейтинга ATP.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды. Счет 2-0 в пользу российского теннисиста.

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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