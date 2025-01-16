Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:44

Хачанов вырвал победу у Диалло и вышел в третий круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл канадца Габриэля Диалло в матче второго круга Australian Open — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 16 минут. 28-летний россиянин сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Следующий соперник Хачанова определится в матче Алекс Микельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 19) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)

Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 6:2

Теннис
Australian Open
Гаэль Монфис
Денис Шаповалов
Карен Хачанов
Читайте также
Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
ВС РФ поразили инфраструктуру крупнейшего хранилища газа в Львовской области
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
На Украине сообщили о появлении противотанковых ежей на границе с Белоруссией
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: матчи Касаткиной, Эрики Андреевой и Кудерметовой
Эрика Андреева уступила Хаддад Майе во втором круге Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Хачанов обыграл Диалло, Медведев сыграет с Тином и другие матчи
Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open
Эрика Андреева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Хачанов обыграл Диалло, Медведев сыграет с Тином и другие матчи

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости