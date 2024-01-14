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Хачанов — Альтмайер: время начала и где смотреть матч Australian Open

Матч 1-го круга Australian Open Хачанов — Альтмайер начнется в 06:30 15 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Россиянин Карен Хачанов сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге Открытого чемпионата Австралии в понедельник, 15 января. Начало — ориентировочно в 06:30 (по московскому времени).

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

27-летний Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде и победитель шести турниров ATP. В 2024 году россиянин провел один официальный матч на турнире в Гонконге и один выставочный поединок против Хольгера Руне и потерпел поражения в обеих встречах.

25-летний Альтмайер — немецкий теннисист. В текущем сезоне он успел сыграть два турнира — в Брисбене дошел до стадии 1/8 финала, а в Окленде — до 1/4 финала.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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