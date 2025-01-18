Карен Хачанов и Алекс Микельсен встретятся в матче Australian Open

Россиянин Карен Хачанов встретится с американцем Алексом Микельсеном в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Джон Кейн Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также стримы доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Хачанова и Микельсена в четвертом круге встретится с Франсиско Черундоло или Алексом де Минауром. В предыдущем раунде Хачанов победил канадца Габриэля Диалло, а Микельсен — австралийца Джеймса Маккейба.