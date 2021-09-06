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Карацев: «Выводы сделаны, цели поставлены, дальше — больше!»

03:59
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Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал новый пост в Instagram.

«Вчера мне исполнилось 28, спасибо за ваши поздравления, за все добрые и теплые слова! Выводы сделаны, цели поставлены, дальше — больше!» — написал Карацев.

В ночь на 5 сентября Карацев в третьем круге US Open уступил 99-й ракетке мира американцу Дженсону Бруксби со счетом 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.

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Сергей Разин все материалы автора

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