Карацев вылетел в первом круге мужского парного турнира Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев прекратил участие в мужском парном турнире Australian Open.
Карацев в паре с Артемом Ситаком, выступающим за Новую Зеландию, проиграл Маркусу Даниэллу и Фредерику Нильсену. Карацев и Ситак проиграли первый сет со счетом 2:6, после чего снялись с матча.
Во втором круге Даниэлл и Нильсен сыграют против пары Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Первый круг
Маркус Даниэлл/Фредерик Нильсен (Новая Зеландия/Дания) — Аслан Карацев/Артем Ситак (Россия/Новая Зеландия) — 6:2 отказ 2-й пары
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