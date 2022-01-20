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Сегодня, 09:59

Карацев вылетел в первом круге мужского парного турнира Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Аслан Карацев прекратил участие в мужском парном турнире Australian Open.

Карацев в паре с Артемом Ситаком, выступающим за Новую Зеландию, проиграл Маркусу Даниэллу и Фредерику Нильсену. Карацев и Ситак проиграли первый сет со счетом 2:6, после чего снялись с матча.

Во втором круге Даниэлл и Нильсен сыграют против пары Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Маркус Даниэлл/Фредерик Нильсен (Новая Зеландия/Дания) — Аслан Карацев/Артем Ситак (Россия/Новая Зеландия) — 6:2 отказ 2-й пары

Теннис
Australian Open
Аслан Карацев
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