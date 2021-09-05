Карацев в пяти сетах уступил 99-й ракетке мира в третьем круге US Open
03:21
Российский теннисист Аслан Карацев в третьем круге US Open уступил американцу Дженсону Бруксби со счетом 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.
Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. Россиянин сделал 8 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. 99-я ракетка мира сделал 9 подач навылет, трижды ошибся на второй подаче и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16.
В четвертом круге Бруксби встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Аслан Карацев (Россия, 21) — Дженсон Бруксби (США) — 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.
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Зачет
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Офсайд
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