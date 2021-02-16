Россиянин Аслан Карацев после победы в четвертьфинале Australian Open над болгарином Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) 16 декабря в 1/2 финала турнира может сыграть с сербом Новаком Джоковичем или с немцем Александром Зверевым.

Соперники выйдут на корт сегодня, начало — в 12.30 (мск).

Еще одну полуфинальную пару Australian Open составят победители во встречах Андрей Рублев (Россия) — Даниил Медведев (Россия) и Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция), которые свои встречи проведут в среду, 17 февраля.