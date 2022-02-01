Карацев раскритиковал Медведева за жалобы на фанатов в финале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев высказался о поведении Даниила Медведева в финале Australian Open против Рафаэля Надаля. Спортсмен был недоволен тем, что болельщики кричат во время каждой его подачи. Он несколько раз попросил судью успокоить их, назвав фанатов «идиотами».

«Для меня это вполне нормально (болельщики поддерживают Надаля), Надаль только что вернулся и не играл почти полгода, конечно, болельщики поддержат его. Он восстанавливается после травмы, и то же самое происходит, если вы играете против Роджера [Федерера]... Я знаю, что может беспокоить, когда болельщики пытаются отвлечь тебя во время подачи и все такое, но я думаю, что рано или поздно Даниил это поймет и пойдет дальше. Ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня», — цитирует Карацева Zeenews.india.