Карацев провел тренировку с Марреем перед Уимблдоном

Российский теннисист Аслан Карацев провел тренировку с британцем Энди Марреем перед стартом Уимблдона. Турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.

34-летний Маррей, который ранее был первой ракеткой мира, сейчас находится за пределами первой сотни рейтинга АТР в одиночном разряде. Он дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и в 2016 годах.

16 июня Карацев проиграл Кэмерону Норри (5:7, 2:6) во втором круге турнира ATP в Лондоне.