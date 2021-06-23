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Карацев провел тренировку с Марреем перед Уимблдоном

10:42
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Российский теннисист Аслан Карацев провел тренировку с британцем Энди Марреем перед стартом Уимблдона. Турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.

34-летний Маррей, который ранее был первой ракеткой мира, сейчас находится за пределами первой сотни рейтинга АТР в одиночном разряде. Он дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и в 2016 годах.

Публикация от Yahor Yatsyk (@yahor_yatsyk)

16 июня Карацев проиграл Кэмерону Норри (5:7, 2:6) во втором круге турнира ATP в Лондоне.

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