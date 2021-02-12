Карацев прокомментировал выход в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев после победы над аргентинцем Диего Шварцманом (6:3, 6:3, 6:3) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, отметил, что был рад даже выходу в основную сетку турнира.
«Это невероятное чувство, я прошел квалификацию, поэтому уже был очень счастлив, — цитирует 27-летнего россиянина france24.com. — За последние годы у меня было много трудностей, поэтому я нереально рад, что нахожусь на этой стадии. Несколько лет назад у меня была серьезная травма колена, поэтому то, что я здесь и представлял Россию на Кубке АТР на прошлой неделе, действительно вселило в меня уверенность.
Следующим соперником Карацева станет победитель матча между канадцами Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.
Дополнительная информация:
https://www.france24.com/en/live-news/20210212-russian-unknown-shocks-eighth-seed-schwartzmann-at-australian-open
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