Карацев прокомментировал выход в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев после победы над аргентинцем Диего Шварцманом (6:3, 6:3, 6:3) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, отметил, что был рад даже выходу в основную сетку турнира.

«Это невероятное чувство, я прошел квалификацию, поэтому уже был очень счастлив, — цитирует 27-летнего россиянина france24.com. — За последние годы у меня было много трудностей, поэтому я нереально рад, что нахожусь на этой стадии. Несколько лет назад у меня была серьезная травма колена, поэтому то, что я здесь и представлял Россию на Кубке АТР на прошлой неделе, действительно вселило в меня уверенность.

Следующим соперником Карацева станет победитель матча между канадцами Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.