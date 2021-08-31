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Карацев победил испанца Мунара в матче первого круга US Open

21:20
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Российский теннисист Аслан Карацев в стартовом матче на Открытом чемпионате США победил испанца Хауме Мунара со счетом 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 3 часа 9 минут. На счету россиянина 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге 27-летний Карацев сыграет с победителем игры Джордан Томпсон (Австралия) — Джанлука Маджер (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, 21) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2

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Александр Кравченко все материалы автора

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