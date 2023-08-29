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Сегодня, 01:45

Карацев обыграл Легечку и вышел во второй круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Аслан Карацев.
Фото Reuters

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге US Open обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 29-летнего россиянина 8 эйсов, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Карацев встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:3, 6:3

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

US Open
Аслан Карацев
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