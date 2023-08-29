Карацев обыграл Легечку и вышел во второй круг US Open
Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге US Open обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 29-летнего россиянина 8 эйсов, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Карацев встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:3, 6:3
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