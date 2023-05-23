Карацев обыграл Эрбера в первом матче квалификации на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера в первом круге квалификации на «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).

Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 16 минут.

Россиянин трижды подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Француз 7 раз подал на вылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Аслан Карацев сыграет против победителя пары Ник Хардт — Габриэль Дебрю.