Карацев обыграл Эрбера в первом матче квалификации на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера в первом круге квалификации на «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).
Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 16 минут.
Россиянин трижды подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.
Француз 7 раз подал на вылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Аслан Карацев сыграет против победителя пары Ник Хардт — Габриэль Дебрю.
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